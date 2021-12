Biella, a Chiavazza il 5° campionato sezionale ANA di tiro a segno

Sabato 4 dicembre, il poligono di Chiavazza in via Collocapra 20, accoglierà il 5° campionato sezionale ANA di tiro a segno. In seguito, alle 20, si svolgerà la cena nella sede dell’ANA Biella in via Ferruccio Nazionale 5. Per info ed iscrizioni chiamare la segreteria al numero 015.406112.