A Vigliano va in scena la 1° edizione del Trail degli Angeli dedicata ad Alessandro Cabrio

Domenica 5 dicembre a Vigliano Biellese andrà in scena la prima edizione del "Trail degli Angeli", una corsa in natura di circa 10km (circa 450 metri di dislivello) tra boschi incantati e colline affascinanti e panoramiche.

Una iniziativa organizzata da Sport&Natura Running Team in collaborazione con il Comune di Vigliano e il Karisma Cafè. Quest'anno l'evento sarà esclusivamente non competitivo, e aperto a camminatori e atleti Nordic Walking, e a tutti coloro che vorranno godersi la natura e la storia di Vigliano. L'iscrizione sarà possibile già da oggi presso Karisma Cafè via Florindo Comotto 4 a Vigliano Biellese in orario di apertura dell'esercizio.

Domenica mattina sarà possibile iscriversi sino alle 9.45. La partenza, tutti insieme, è fissata per le 10, in piazza Florindo Comotto. E' previsto un ordine di arrivo: verranno premiati il primo uomo, la prima donna e il gruppo di camminatori più numeroso. Questa gara è dedicata ad Alessandro Cabrio, runner prematuramente scomparso alcune settimane fa: in sua memoria verranno messi in palio dal fratello alcuni premi che verranno sorteggiati, insieme ad altri, tra i presenti a fine gara.