“La scuola incontra l’impresa”, Simone Parlamento di Di.Vè parla agli studenti del Tessile

Prosegue l’iniziativa “La scuola incontra l’impresa” voluta e organizzata dai docenti del corso tessile dell’ITIS Q. Sella di Biella, al fine di avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa.

Dopo il primo intervento a cura dottor D’Agostin, responsabile risorse umane della Vitale Barberis Canonico, durante il quale sono stati affrontati i temi delle competenze richieste oggi in azienda e si è analizzato come prepararsi al meglio a un colloquio di lavoro, i ragazzi della classe 5 A tessile moda hanno potuto avvicinarsi al mondo della filatura grazie all’intervento di Simone Parlamento, responsabile dello sviluppo prodotto e della funzione commerciale di Di.Vè Spa con sede a Vergnasco, nota azienda specializzata in filati per maglieria e aguglieria. Nella prima parte dell’intervento, sono state presentate ai ragazzi le competenze che oggi un’impresa richiede a un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, sottolineando l’importanza delle conoscenze e delle abilità tecniche che si acquisiscono durante il triennio del corso di Istituto tecnico e che risultano indispensabili per l’inserimento in qualsiasi posizione di un’azienda tessile.

“Non è possibile oggi essere un bravo commerciale, senza approfondite competenze di prodotto”, ha affermato Parlamento, che ha proseguito sottolineando come la netta distinzione di ruoli tra la figura tecnica, e quella creativa o commerciale oggi non è più pensabile all’interno della realtà aziendale dove, al fine di soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente, eterogenea e protagonista nella ideazione delle collezioni, sono richieste capacità di interazione e collaborazione tra tutte le funzioni. L’incontro si è quindi sviluppato in una vera e propria lezione; Simone Parlamento è “salito in cattedra” e ha approfondito con i ragazzi le principali lavorazioni effettuate in Di.Vè e, in generale, nel processo di filatura delle fibre. Particolare rilievo è stato dato al tema della sostenibilità del prodotto e alla responsabilità aziendale nei confronti dell’ambiente.

“Oggi siamo di fronte a una fase di cambiamento importante nell’ottica di un futuro tracciabile ed ecosostenibile”, ha affermato Parlamento, dove tutti, a partire dalle imprese, devono fare la propria parte alla ricerca di comportamenti e soluzioni sempre più rispettose dell’ecosistema. Dopo le numerose domande dei ragazzi, particolarmente interessati a come Di.Vè è attualmente impegnata sul tema della sostenibilità, Simone Parlamento si è congedato dalla classe invitando gli allievi interessati a una visita agli stabilimenti dell’azienda.