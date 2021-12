Biella, I faggi presentano il nuovo Circolo: Natale, sport e bistrot

La presentazione del nuovo Circolo

Grazie al completamento della piscina interna sono giunti a termine i lavori per la piena ripartenza de “I Faggi” e, per festeggiare l’occasione, verrà organizzata una serata aperta a tutti con aperitivo. L’evento, in programma per venerdì 17 dicembre dalle ore 17 alle 21, si aprirà con una conferenza e, a seguire, un incontro in cui lo staff sarà a disposizione dei visitatori, privati, aziende ed enti che vorranno scoprire il nuovo volto del Circolo.

Il Natale ai Faggi

Per il Natale 2021 il Circo “I Faggi” ha preparato un regalo speciale: una Gift Card, personalizzabile e con diverso valore, per offrire ai propri amici o clienti la possibilità di usufruire delle infrastrutture sportive, della professionalità dei preparatori o di un’apericena.

Bistrot

Presso il Bar Bistrot del Circolo I Faggi tutti i sabati e le domeniche si potrà la giornata degustando una colazione internazionale ammirando la splendida vista di Biella.

Sport, Wellness and Frendly

Uno dei modi per valutare la validità del Circolo sportivo rimane sicuramente quello di valutare il risultato dei suoi atleti. Il lavoro svolto dagli istruttori di tennis, la preparazione atletica seguita dai personal trainer specializzati e realizzata con l’ausilio di tecniche macchinari innovativi stanno portando i primi risultati concreti.

Alessia Sbrana, è stata convocata dal Tecnico Regionale della FIT, federazione Italiana Tennis, all’ Incontro Coppa d’Inverno 2021 - Fase di Qualificazione Nazionale Ostuni 05 – il giorno 08 dicembre 2021.

Francesco Bardelle, ha vinto il Master Dunlop finale Under 16.

Francesco Ramella e Pietro Bertagnolio, hanno partecipato al Master finale Under 12.

Wellness

Valeria Bergadano, è un'osteopata e una ex sportiva del territorio biellese. Dopo il suo percorso universitario, durato 5 anni, si è laureata in Inghilterra presso Epsom College conseguendo un Master in Science. L'osteopatia è una terapia alternativa che consiste nella presa di alcune parti del corpo, in particolare la schiena, il collo e il bacino. Non solo, l'osteopatia si estende poi in diversi campi: da quello sportivo, a quello pediatrico contraendo rapporti con varie figure professionali e mediche. Da parecchio tempo collabora con I Faggi e sarà lieta di ascoltare le problematiche presenti nella quotidianità, come ad esempio una postura errata davanti al pc e tante altre posture non corrette presenti nelle attività giornaliere.

Curiosità

Come spesso capita durante le opere di restauro si trovano dei piccoli “tesori”. Tra i vari scatoloni è stata rinvenuta una bellissima collezione di vecchi gagliardetti impolverati, ma con ancora intatto il fascino retro della loro grafica. Dopo una dovuta pulizia sono stati posizionati ad ornamento della parete dopo l’ingresso della Club House e ora, dopo aver recuperato la giusta visibilità, accompagnano le persone verso i campi esterni.