Startup Day Biella 2021, occasione di contaminazione e open innovation per oltre 50 partecipanti

Sono stati oltre 50 i partecipanti allo Startup Day Biella 2021, la nuova iniziativa per lo sviluppo di startup e PMI innovative sul territorio organizzata da Unione Industriale Biellese e Sellalab, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori Biella e dpixel, con il patrocinio della Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte. Durante l’evento, che si è svolto ieri presso l’Auditorium del gruppo Sella, imprenditori di aziende consolidate, investitori e startup si sono confrontati sui temi dell’open innovation e delle nuove frontiere di sviluppo del business.

E’ stata inoltre l’occasione per mettere in evidenza il sistema articolato e diffuso sul territorio che agevola le startup ad alto valore tecnologico, accompagnandole nella creazione d'impresa, nella ricerca di fondi per lo sviluppo, oltre che nel rafforzamento delle competenze per la loro gestione e crescita.

“Mettere in contatto realtà innovative con aziende consolidate è da sempre una delle attività principali di Sellalab – afferma Christian Clarizio, responsabile Sellalab Biella –. L’iniziativa Startup Day punta proprio a far conoscere le startup a una platea di imprenditori e potenziali investitori, con l’obiettivo di fare sinergia e collaborare in un’ottica aperta. L’innovazione che le startup possono portare in termini di idee, processi, ma anche di nuovi prodotti e servizi rappresenta infatti un valore aggiunto per le imprese, che da parte loro possono offrire strumenti, supporto e investimenti per la realizzazione di questi progetti”.

“La prima edizione dello Startup Day è il frutto dell'impegno congiunto di Unione Industriale Biellese, Sellalab e dpixel, che ringrazio, per lo sviluppo di start up e PMI innovative – spiega Christian Zegna, vice presidente con delega alla Digitalizzazione -. Le presentazioni da parte delle startup sono state estremamente interessanti: ognuna di loro innova il mercato in cui opera, tracciando le frontiere di nuovi modi di fare impresa che vanno oltre la produzione. Spero che questa occasione possa essere un’opportunità preziosa per creare open innovation e investimenti sul territorio”.

Le 9 startup che si sono presentate

ATELIER RIFORMA | La tecnologia a supporto della moda circolare

MIRAVILLIUS | Giro del mondo in diretta

TIVALE | La garanzia del Valore, senza limiti

INTOCHINA | La Digital Export Platform

GMOVE | Il tuo spazio a portata di click

CLIMBO | Increase your clients with online reviews

VADO | Automatic Delivery System

BOATSANDGO | Click, compare, sail

LAWING | Meet and sign in the same video-room