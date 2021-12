Ponderano, al Polivalente la rappresentazione teatrale “La colpa fu del fico”

I nuovi camminanti è un’associazione teatrale nata a Biella nel 1997 principalmente attiva nelle regioni italiane del Nord Ovest che, sabato 4 dicembre, presenterà il nuovo spettacolo “La colpa fu del fico”, una divertente commedia dialettale in due atti. Ad ospitare la rappresentazione sarà il salone polivalente di Ponderano, in via Mazzini 25, alle ore 21.

Trama: un mistero si nasconde dietro l’apparizione di una Santa. Un pericolo incombe sulla comunità ed in special modo su Anna, da tutti conosciuta in paese. Sapranno le sue amiche aiutarla in questo periodo di difficoltà? Subito si mobilitano, svolgono indagini, ascoltando pettegolezzi, per giungere al finale a sorpresa.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi al numero 338.8534646.