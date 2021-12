Graglia, ritorna il ciclo di incontri “A camino acceso”

“A camino acceso” è il titolo di una serie di incontri culturali che ogni anno si svolgono nel casolare dei Campra, in via del Canale 3 a Graglia. Quest’anno il primo appuntamento è programmato per sabato 4 dicembre, alle ore 16, e sarà un incontro letterario dal nome “Il fantastico medioevo” a cura della dottoressa Bianca Balocco che si occuperà di proporre uno sguardo particolare sulla situazione femminile di quei tempi.

Partecipazione gratuita previa prenotazione. Per maggior info contattare il dottor Zanotto allo 015.2593649 oppure Giuseppe al 339.5405600.