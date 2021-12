Scontro tra due mezzi nel vicino Vercellese, ci sono dei feriti

Ancora un incidente lungo la strada che collega Vercelli a Santhià: è avvenuto, intorno alle 17,15 nel tratto di strada tra Cascine Stra' e il bivio per Olcenengo.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due utilitarie si sono scontrate, riportando gravi danni. Due le persone coinvolte: una è stata subito trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dai mezzi di soccorso. L'altra è stata inizialmente soccorsa sul posto. Al momento le loro condizioni non sono note.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e il tratto stradale. Intorno alle 18, dopo l'arrivo della Polizia locale di Vercelli che ha svolto gli accertamenti del caso, una corsia di marcia è stata riaperta. Chi deve percorrere il tratto di strada è bene che proceda con prudenza.