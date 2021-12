Scontro tra auto a Gaglianico, ferita una 30enne

Nuovo incidente stradale con feriti nel Biellese. Il sinistro si è verificato nella giornata di ieri, 30 novembre, e ha visto coinvolte due auto. Una conducente di 30 anni è rimasta ferita lievemente nell'impatto ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.