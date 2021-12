Esce colonna di fumo da finestra, allarme a Biella

Le sirene tornano a risuonare nel centro di Biella. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Trento, all'incrocio con via Piave, per un piccolo rogo scoppiato all'interno di un appartamento: secondo le prime informazioni raccolte, confermate da alcuni testimoni, una piccola colonna di fumo è uscita da una finestra della palazzina, allarmando passanti e residenti.

Il fatto è accaduto poco prima delle 16.30 di oggi, 1° dicembre. Sul posto si sono portate le squadre per le verifiche del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia che, al momento hanno chiuso la strada, per consentire le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza.