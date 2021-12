Serata romantica allo Speed Date di Ailoche

Buona partecipazione allo Speed Date di Ailoche. L'evento si è svolto in due tempi: prima gli sconosciuti si sono conosciuti ai tavoli in 5 minuti di tempo davanti ad un aperitivo; in seguito, si è compilato il modulo contrassegnando un si/no per un eventuale scambio di telefono. Nel secondo tempo tutti insieme si sono accomodati in una tavola per continuare la cena, dove si sono approfondite le conoscenze. “La serata è stata molto piacevole accompagnata da un clima soft con luci soffuse e ambiente romantico – spiegano gli organizzatori - A fine serata ogni partecipante ha ricevuto una lettera con eventuale numero di telefono”.