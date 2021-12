Ponderano, i bambini della materna a lezione di educazione civica, FOTO

Mattinata di educazione civica a Ponderano per i bambini della materna, ai quali il sindaco Roberto Locca ha insegnato come compilare una carta d'identità.

Sono stati in tutto un'ottantina gli iscritti all'asilo che si sono recati in Comune accompagnati dalla maestre e che sono stati accolti nel cortile antistante per motivi legati all'emergenza. "E' giusto che fin da piccoli si avvicinino all'educazione civica e che capiscano che cosa è il Comune - spiega il primo cittadino - . Ovviamente gli abbiamo fatto vedere una cosa molto semplice come per esempio mettere una firma sulla carta d'identità e un timbro, ma è pur sempre un inizio".

Al ritorno a scuola i piccoli si sono fermati fuori dalla chiesa per dare il loro prezioso contributo a realizzare il presepe.