Banca del Giocattolo, Candelo aderisce. Gelone: “Riuso, solidarietà e cultura per far crescere bene i nostri piccoli”

Candelo aderisce alla Banca del Giocattolo, si può portare in Biblioteca i giochi in buono stato d'uso. Ad annunciare la nuova iniziativa il sindaco Paolo Gelone: “Non è un modo per disfarsi di qualcosa di vecchio e malandato e non è uno svuotacantine: sarebbe bello che partecipassero bambini e ragazzi, portando personalmente il proprio gioco, un bell'insegnamento per capire il valore delle cose, provando a rinunciare a qualche gioco che li ha accompagnati per un tratto della loro vita ma che non usano più, per donarlo a chi possa usarlo e che lo apprezzerà tantissimo. E, mentre ci si riempie il cuore donando, i bimbi potranno anche prendere un nuovo libro da portare a casa. Riuso, solidarietà e cultura per far crescere bene i nostri piccoli Candelesi”.