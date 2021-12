Autolavaggio Spunton spegne 40 candeline, l’attività compie 40 anni

Compie oggi, 1 dicembre, i suoi quarant’anni di attività Autolavaggio Spunton di Biella. Nato come una stazione che forniva carburante negli anni ’40, il luogo che oggi ospita l’autolavaggio è stato completamente trasformato nel 1981 da Luciano Grasso e Fabrizia Spunton, i genitori dell’attuale titolare Christian Grasso.

“Che dire? Siamo davvero molto felici. È una data per noi importante perché ci dà la consapevolezza di avere una storia alle nostra spalle, di aver fatto un percorso con molti miglioramenti in questi anni e di avere un futuro davanti a noi ricco di obiettivi e novità da portare nel territorio Biellese” racconta con emozione Christian.

“Da quando sono entrato in azienda, sin da subito i miei obiettivi sono stati quelli di migliorare la qualità del nostro lavoro, specializzandoci nella cura dei dettagli. Ciò che mi rende più fiero è la consapevolezza di aver realizzato non un semplice autolavaggio, ma un centro specializzato nella cura dell’auto a 360° per i nostri clienti; questo anche grazie a tutto il personale qualificato che lavora con me che, nonostante l’esperienza acquisita, è in continua formazione. Un grazie va anche a Silvia Lacchio, responsabile della parte amministrativa, per tutto il lavoro che svolge da ormai un anno”.

Christian celebra l’anniversario ringraziando tutti i clienti affezionati per la loro fiducia dimostrata in questi 40 anni di attività, con l’obiettivo di fornire loro un servizio sempre più attento, completo e di portare innovazioni sempre più all’avanguardia, “come la novità che ci sarà tra qualche mese”, annuncia Christian.

Autolavaggio Spunton si trova a Biella, in via Cottolengo 22.

Tutti i servizi di Autolavaggio Spunton sono visibili all’interno del nuovo sito: www.autolavaggiospunton.com

Tel. 015 8496220 - autolavaggiospunton@alice.it

Facebook: www.facebook.com/autolavaggiospunton

Instagram: www.instagram.com/spunton_biella