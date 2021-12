Mani@fattura, l’evento targato CNA Impresa Donna dedicato al mondo imprenditoriale femminile

Mani@fattura è un evento organizzato dal CNA Impresa Donna per raccontare e celebrare il ruolo femminile nelle imprese che andrà in scena domenica 5 dicembre a palazzo Gromo Losa, in Corso del Piazzo 29 a Biella. Durante l’intera giornata, dalle ore 10 alle ore 19, le imprese esporranno le loro creazioni nella sala delle conferenze. Ingresso gratuito con obbligo di green pass.

All’interno di questa cornice avranno luogo i due eventi principali: il convegno dal titolo “Il rilancio dell’imprenditoria e dell’occupazione femminile nel PNRR”, in partenza alle ore 11 presso la sala delle Allegorie, vedrà alternarsi diverse speaker del mondo imprenditoriale femminile e si concluderà con un aperitivo alle ore 13. Ingresso gratuito ma posti limitati. Nel pomeriggio avranno luogo i due workshop con oggetto le ghirlande natalizie, armocromia e restyling creativo. Il primo coprirà la fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30 mentre il secondo si svolgerà tra le 17 e le 19. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al 338.2785153.