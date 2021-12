Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un convegno con il Gal in diretta streaming

Il 3 dicembre sarà la "Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità". Da qualche anno il Gal Montagne Biellesi sta lavorando per sensibilizzare il territorio attraverso i propri bandi, oltre che attraverso una cooperazione coordinata con il Gal Valli di Lanzo e il Gal valli del Canavese e la collaborazione di Cpd Consulta sul tema, appunto, del turismo accessibile in montagna.

Sabato 4 dicembre, dalle 10 alle 12, il Gal, assieme ai due Gal partner, parteciperà ad un seminario organizzato da Cpd per rimarcare proprio l’importanza del Turismo Accessibile come elemento chiave dell’accoglienza turistica e per presentare la best practice piemontese d’eccellenza a cui sta lavorando: dal progetto di cooperazione alla comunicazione, promozione e accoglienza accessibile e inclusiva. Per il Gal Biella interverrà il direttore Michele Colombo.

Il seminario si svolgerà in diretta streaming sulle pagine social di Cpd e del nostro Gal, visibile a tutti senza registrazione, oppure sul canale Youtube di Cpd Consulta Facebook:www.facebook.com/Turismabile - https://www.facebook.com/galmontbi/ YouTube - www.youtube.com/user/cpdconsulta