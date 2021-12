Giornata internazionale contro l'AIDS, Croce Rossa Biella: “Prevenzione e informazione”

Prevenzione e informazione. E' questo che i giovani della Croce Rossa Italiana del comitato di Biella hanno voluto trasmettere oggi in onore della Giornata Internazionale contro l'AIDS. Grazie al progresso della medicina sono stati fatti molti progressi che hanno portato a una maggior conoscenza della malattia e delle attuali terapie; tuttavia sono ancora tanti i pregiudizi e la disinformazione legati a questo tema.

"Ci siamo accorti che molti dei nostri coetanei non comprendono il reale rischio legato a comportamenti sessuali scorretti e delle loro conseguenze sulla salute; troppi sono gli stereotipi legati a questa malattia, che colpisce chiunque, in ogni condizione, senza alcuna distinzione. Tramite questo gesto abbiamo voluto dimostrare che si tratta semplicemente di avere una maggior consapevolezza e conoscenza della propria condizione di salute, proteggendo se stessi e gli altri, effettuando un semplice esame del sangue. Così è nata l'idea di effettuare il test in gruppo, per sostenerci a vicenda e invitando alcuni nostri amici a partecipare, in modo da coinvolgere anche ragazzi esterni all'associazione. Il nostro obiettivo è stato quello di trasmettere alla comunità, tramite il nostro esempio, l'estrema facilità nell'effettuare il test, di cui non bisogna vergognarsi, poiché ci permette di vivere una sessualità consapevole in tutta sicurezza."

Il progetto si è svolto in stretta collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, nello specifico con l'appoggio della Dottoressa Anna Lingua, che da subito ha accolto di buon grado l'iniziativa e ha fornito un supporto nell'organizzazione dell'evento. Secondo i dati più recenti, segnalati dalla stessa Dott.ssa Lingua, nel 2020 le nuove diagnosi di sieropositivi sono state 2 sul territorio biellese. Nel 2021 invece sono aumentate a 7 (dal 1 Gennaio al 1 Dicembre) per trasmissione sessuale. Questo fa riflettere molto sulla gravità del virus dell'HIV, che non conosce confini o barriere, e che continua a diffondersi. E' fondamentale effettuare i test di screening nel momento in cui si ritiene di aver avuto un rapporto a rischio, per poter prevenire lo sviluppo della malattia.

Il test per l'HIV è gratuito e può essere effettuato mantenendo l'anonimato anche senza impegnativa del medico, prenotando semplicemente l'esame al numero verde 800 000 500 (necessario per la normativa Covid). "Con questo gesto speriamo di convincere molte altre persone ad effettuare il test di screening, in modo da rendere tutti più consapevoli sulla propria condizione di salute ed evitare la diffusione del virus. Ci teniamo anche a ringraziare in particolare la Dottoressa Anna Lingua e l'infermiera Marina Carta, che sin da subito hanno creduto in questo progetto, dimostrando una grande professionalità".