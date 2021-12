Teens Basket in serata no, Crocetta domina 72-54

Serata deludente per il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti, che sabato ha ceduto 54-72 sul parquet del Don Bosco Crocetta Torino e subisce la quarta sconfitta consecutiva. Un ko pesante per una classifica che ora vede i ragazzi di coach Marco Cardano fuori dalla zona play off.

Le assenze di Maffeo, Vercellino, Cena e Cerri non bastano per spiegare un secondo tempo molto al di sotto della sufficienza: eppure Biella aveva iniziato bene, chiudendo avanti 15-10 il primo periodo con un'eccellente difesa. Al rientro in campo però il Teens spegne la luce, annichilito dal parziale di 46-19 dei padroni di casa nei due periodi centrali.

Un passo falso sul quale riflettere, per raddrizzare un cammino che ha preso una piega complicata. Sabato al Forum arriverà la capolista imbattuta Casale (palla a due alle 20.30). Un’esame importante per le ambizioni ma soprattutto per l’orgoglio di una squadra chiamata a dare un segnale.

Don Bosco Crocetta Torino-Teens Basket Biella Zeta Esse Ti 72-54 (10-15, 33-29, 56-34)

Biella. Dotti 5, Caroli 1, Alberto 11, Squizzato 5, Bertran 7, Amoruso 2, Ouro Bagna 17, Angelino, Perino 6. Allenatore: Marco Cardano.