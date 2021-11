Doppia vittoria per le giovanili della SPB, la Prima Divisione si arrende in trasferta a Novi

La Scuola Pallavolo Biellese ottiene punti ancora tra le mura di casa. U17 Monteleone Trasporti e U19 Officine Pozzi vincono le rispettive sfide. La fortuna non sorride ai ragazzi della Prima Divisione, che non sono riusciti a portare via un set alla capolista Novi.

U17 SPB Monteleone Trasporti - Valsesia Team Volley 3-1

(25-21; 20-25; 25-19; 25-20)

Officine Pozzi - Volley Novara 3-2

(22-25; 19-25; 22-25; 25-23; 15-11)

Prima Divisione Novi Pallavolo - SPB Giuse Gallery 3-0

(25-15; 25-14; 25-16)