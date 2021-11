Che carattere Leonardo De Grandi, buona prova a Franciacorta

Ultima gara di campionato Kartsport circuit in quel di Franciacorta lo scorso weekend per Leonardo De Grandi, il piccolo alfiere della scuderia biellese Rally & Co.Pioggia e freddo hanno condizionato tutte le sessioni che hanno visto il giovane qualificarsi in 12°posizione e terminare gara 1 in tredicesima posizione.

In finale una grande rimonta portava De Grandi ad agguantare la nona posizione assoluta, vanificata però da un tamponamento subito da un avversario che faveca tagliare il traguardo in 18°posizione con grande disappunto del piccolo driver valsesserino. Nella graduatoria di campionato, dopo quest'ultima gara, Leonardo ottiene un ottimo secondo posto nella categoria mini ed un prestigioso 5°posto assoluto che comprende tutte le categorie. Ora per Leonardo una pausa invernale per decidere come affrontare la stagione 2022 sempre coccolato e consigliato da papà Luca, da mamma Giada e dal nonno Giacomo.