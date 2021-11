Bonprix BFB cede alla capolista

Niente da fare per le ragazze della Bonprix BFB sul difficile campo della capolista Cuneo. Non riesce alla squadra allenata da coach Marco Fabbri il colpaccio di espugnare un campo che ha visto le padrone di casa perdere solo alla prima di campionato e poi vincerle tutte.

Il pesante ko finale di 80 a 44, non rende giustizia a ciò che si è visto sul parquet. Le laniere sono arrivare a Cuneo incerottate e zeppe di infortuni, con Guzzon, Ramella, Trucano, Lentini e Lambo praticamente senza allenamenti da 15 giorni, incidendo sulla programmazione del lavoro settimanale. Nonostante questo nella prima metà gara si è visto un gran bel basket da parte delle biellesi che hanno saputo imbrigliare le scelte offensive delle padrone di casa con una difesa puramente tattica. Solo nei primi due quarti erano ben 14 i palloni recuperati e alla pausa lunga le ragazze erano sostanzialmente in parità.

Purtroppo nella seconda parte di gara le laniere sono crollate fisicamente e mentalmente lasciando il via libera alla cavalcata avversaria. Dopo due partite perse ai supplementari, ancora una partita dove Biella ha dimostrato di poter competere con diverse squadre della categoria. Fino ad oggi è mancata soltanto un po' di lucidità nei momenti finali ed un pizzico di fortuna. La prossima settimana difficilissima trasferta in quel di Castelnuovo Scrivia, squadra seconda in classifica a due punti dalla vetta, ma con una partita da recuperare.