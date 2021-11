Il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini ha nominato i componenti del Coordinamento Provinciale

Il Coordinamento Provinciale inizia oggi il suo percorso, abbiamo di fronte partite importanti, ognuno si senta parte attiva perché il partito è vivo e contiene tutti. Gli obiettivi si realizzano se alla base c’è partecipazione e una buona organizzazione.

Penso a una Federazione aperta, inclusiva, attenta alle istanze e protagonista sul territorio. Una Federazione che lavori per le grandi e decisive sfide che ci aspettano. L’organizzazione deve essere lo strumento che rende possibile una effettiva cittadinanza degli iscritti nei percorsi decisionali.

La Federazione Provinciale si sta attivando per la costituzione dei circoli comunali, faremo in modo che la presenza di Fratelli d’Italia sia diffusa in modo capillare su tutto il territorio provinciale. Vogliamo confermarci un partito credibile, composto da gente che lavora instancabilmente e presente in ogni angolo con orecchie pronte ad ascoltare le istanze dei cittadini.

Ringrazio tutto il gruppo dirigente per la fiducia accordatami e sempre rinnovata, grazie a tutti voi se la Federazione assume sempre maggiore importanza e può vantare una significativa crescita. L’ottimo risultato della campagna adesioni 2021 - credo il migliore della nostra regione - ne è la conferma: le adesioni già sottoscritte sono 353 (+ 35% rispetto all’anno precedente).

Sono convinto che le idee migliori non appartengano a pochi ma siano nelle mani di tutti e, tutti insieme, lavoreremo per raggiungere più ambiti traguardi, avendo sempre come obiettivo primario la crescita del nostro partito.

Oltre ai componenti di diritto, che ricoprono incarichi all’interno delle istituzioni, il Coordinamento Provinciale sarà composto da volti nuovi e da storici e preparati dirigenti, ognuno con le sue esperienze potrà dare un contributo di indiscussa competenza.

Ho scelto una ad una le persone che saranno volto e espressione di Fratelli d’Italia nella provincia, sono sicuro che tutti si impegneranno per mettere in campo azioni e strategie condivise.

Ringrazio tutti voi per avere accettato questo incarico".

Componenti del COORDINAMENTO PROVINCIALE:

Alessandra Guarini

Amedeo Paraggio- consigliere comunale di Biella

Claudio Andreon

Daniela Veronese-consigliere comunale di Ternengo

Dario Angiono

Davide Zappalà

Enrico Cavallini

Fulvio Chilò-consigliere Comunale di Valdilana

Gabriele Bodo Sasso-presidente partecipata COSRAB

Giulio Gazzola-consigliere Comunale di Mongrando e membro della direzione nazionale di Gioventù Nazionale

Livia Caldesi-consigliere Comunale, capogruppo di FdI al comune di Biella

Luca Castagnetti- consigliere partecipata ATAP

Marco Gardiolo-consigliere Comunale di Ponderano

Mario De Nile-consigliere Comunale di Gaglianico

Marzio Olivero-presidente del consiglio comunale di Biella

Matteo Biassoli-consigliere Comunale di Biella

Maurizio Delsignore

Roberto Poletti-consigliere Comunale di Cossato

Salvatore Di Micco-consigliere Comunale di Rosazza

Simona Coda-consigliere comunale di Mongrando

Simone Romano

Membri di diritto del COORDINAMENTO PROVINCIALE :

Andrea Delmastro Delle Vedove-deputato

Elena Chiorino-assessore regionale