A Cossato il congresso del Circolo Pd, ecco cosa è emerso

Lunedì 22 novembre presso il salone Abate di piazza Angiono si è svolto il Congresso del Circolo PD di Cossato. Nel partecipato incontro organizzato per votare i delegati al Congresso Provinciale che eleggerà il nuovo Segretario e per il rinnovo delle cariche di segretario e membri del direttivo cittadino, si sono succeduti numerosi e interessanti interventi in cui si sono esposte le linee che la futura segreteria provinciale e il circolo cittadino intendono seguire.

“La parola "NOI" è diventata il mantra di un partito che nonostante tutto e tutti pian piano si sta riaffermando come guida di un paese che guarda oltre – spiegano i dem - Questo è stato ben chiarito negli interventi del segretario cittadino Fabrizio Cavalotti e del candidato segretario provinciale Rinaldo Chiola. Gli interventi dei consiglieri comunali PD Alessandro Cavalotti e Marco Barbierato hanno sottolineato come stiano, nonostante le difficoltà nell’operare davanti a una maggioranza consiliare sorda, prepotente e più preoccupata a auto lodarsi che a fare, portando avanti un gran lavoro di proposta e di lotta per riportare Cossato alla dignità che merita. L’assemblea con voto unanime ha sostenuto la candidatura di Rinaldo Chiola come candidato alla segreteria Provinciale e, sempre con voto unanime nel solco del "Noi" , ha confermato e ufficializzato la linea innovativa del circolo che ha al vertice un "triumvirato" composto da Fabrizio Cavalotti, Carlo Lanzone e Sergio Pelosi, a cui è affidato il compito di continuare quel lavoro di crescita e dinamicità che finora lo ha contraddistinto. Il Circolo PD di Cossato nel ricordare che il mercoledì terrà la sede aperta come centro ascolto dalle 9 alle 12 , ringrazia tutti gli iscritti e simpatizzanti, dei quali non intende tradire le aspettative”.