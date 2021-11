Crostate e dolcezze di Natale con le mele di Cascina Imperolo

Il Natale si avvicina, e per accompagnarvi verso questa festività Il Meleto Cascina Imperolo torna a darvi qualche suggerimento con alcune ricette facili e veloci dove la mela è rigorosamente protagonista. Questa settimana andiamo oltreoceano e vi proponiamo una dolce e gustosissima Apple Pie.

APPLE PIE

L'Apple pie o “American Pie” è la classica torta di mele americana: realizzata con due strati sottili di crosta di pasta brisè che racchiudono un ripieno ricco di gustose mele, tagliate a pezzi e profumate alla cannella, limone e spezie. Ingredienti necessari per la realizzazione: due sfoglie di pasta brisè, 1 kg di mele granny smith pulite, 100gr di zucchero, un cucchiaini di cannella in polvere, noce moscata da grattugiare q.b., due cucchiaini di acqua, una noce di burro e un limone. Iniziamo con il preparare il ripieno per la nostra torta.

Per prima cosa puliamo, laviamo e sbucciamo le nostre mele. Le mele più consigliate per questo tipo di dolce sono le granny smith, mela acidula ma molto succosa e croccante. Tagliamo le mele a cubetti e per evitare che anneriscano, mentre svolgiamo le altre preparazioni, le mettiamo a bagno in acqua e succo di limone. In una padella antiaderente scaldiamo lo zucchero e lo aromatizziamo con l'aggiunta di cannella in polvere e noce moscata. Aggiungiamo 2 cucchiaini di acqua e aspettiamo che si formino le prime bolle; si creerà cosi un caramello a cui aggiungeremo una noce di burro. Una volta sciolto il burro aggiungeremo le mele con delle scorze di limone grattugiata, facciamo saltare in padella il tutto per qualche minuto fino a quando le mele prenderanno un colore bronzato e risulteranno leggermente morbide.

Adesso imburriamo una tortiera e la foderiamo con la pasta brisè. Quando il nostro ripieno si sarà intiepidito, lo distribuiremo in maniera omogenea nella tortiera e stenderemo sopra il secondo strato di pasta brisè. Rifiniamo il contorno della torta tagliando con un coltello la pasta in eccesso e chiudiamo la torta pizzicando i bordi con la punta delle dita. In fine creiamo con un coltello delle piccole incisioni sulla pasta, che servono a far respirare la farcitura in fase di cottura. Spennelliamo la superficie con del latte e cuociamo in forno preriscaldato a 200gradi per 20 minuti. Terminata la cottura avrete la vostra deliziosa Apple Pie. Provate anche voi questa facile e veloce ricetta per accompagnare in dolcezza le vostre feste.