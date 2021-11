EnoteQ dà il via alla prima degustazione con i vini piemontesi della cantina Massucco

Quatela Bevande di Gaglianico, a metà novembre, ha inaugurato con una degustazione gratuita i nuovi spazi dedicati ad “EnoteQ”, l’enoteca che sabato 20 novembre ha aperto le porte per la prima volta ai biellesi.

Questo venerdì, 3 dicembre, darà il via alla prima di una serie di degustazioni, che permetteranno agli appassionati di vino di vivere un’esperienza unica e, ai proprietari dei locali, di assaggiare i vini che EnoteQ mette a disposizione nelle proprie vie alla spina e in bottiglia nei propri scaffali.

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 e i protagonisti della serata saranno i vini piemontesi di Loris Massucco, titolare dell'omonima azienda vinicola Massucco. Loris guiderà i partecipanti nella degustazione dei suoi vini, raccontandone la storia e le sfumature che si celano dietro ad ogni calice.

Ogni partecipante potrà degustare tre calici (una bollicina, un bianco a scelta e un rosso a scelta), accompagnandoli con un piatto di assaggi di prodotti locali.

“La bollicina” che verrà fatta assaggiare sarà una Ca' delle Rose metodo classico; il bianco sarà a scelta tra il Langhe doc Favorita 2020, il Roero Arneis docg 2020 e Il Sole dei Tempi (Arneis); infine, il rosso potrà essere un Barbera d’Alba doc 2016 Superiore, La Luna dei Tempi (Barbera), un Nebbiolo d’Alba doc 2019 oppure un Terramore (Nebbiolo e Corvina Veronese).

Oltre a degustare i vini dell'azienda Massucco, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con Loris per togliersi ogni dubbio o curiosità sui vini assaggiati.

I posti sono riservati ed è necessario acquistare il proprio biglietto (al costo di € 15): www.eventbrite.com/e/biglietti-degustazione-massucco-216116419027

Per chi ancora non conoscesse EnoteQ, sarà un’occasione per scoprire la nuova enoteca, che si dedica alla degustazione e all’acquisto di vini sfusi e in bottiglia, aperta a tutti gli amanti del vino della zona, sia aziende che privati.

EnoteQ si trova a Gaglianico, in via Camillo Cavour 82 (Strada Trossi).

Per informazioni: Tel. 015 543023

Evento Facebook: fb.me/e/VZZZDQzS

Pagina Facebook: www.facebook.com/enoteQbiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/enoteq.biella