Si ribalta con l'auto e rimane incastrato: portato in codice giallo all'ospedale

Si ribalta con l'auto su di un fianco e rimane incastrato all'interno del mezzo. Saranno da accertare le cause del sinistro stradale autonomo, avvenuto intorno alle 15 di oggi, 30 novembre, a Trino.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre la persona coinvolta nell'incidente e mettere in sicurezza il veicolo e tutta l'area interessata. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri.