Carabiniere ferito durante rapina: si è costituito un secondo ragazzo

Non ha retto la pressione e ha deciso di costituirsi alla Stazione dei Carabinieri della Falchera, proprio come aveva fatto il suo complice. Un ragazzo di 18 anni si è presentato stamattina dai militari, spiegando di essere la persona che ieri ha rapinato la farmacia comunale di corso Vercelli, dove è rimasto ferito il brigadiere fuori servizio, Maurizio Sabbatino, di 53 anni, intervenuto per sventare il colpo.

Il 18enne è il complice del 16enne che si era già consegnato alle forze dell’ordine, dopo avere accoltellato il carabiniere, operato per tre ore all’ospedale San Giovanni Bosco e dichiarato dai medici fuori pericolo.