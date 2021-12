È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica, 28 novembre, all'incrocio semaforico di via Colombo, a Valdengo. Per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate in maniera violenta: un anziano e una coppia di giovani sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.