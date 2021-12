Ingrana per sbaglio la retro e finisce con l'auto in un fosso (foto di repertorio)

Ingrana per sbaglio la retromarcia e finisce in un fosso. È accaduto a Mezzana Mortigliengo nella serata di sabato 27 luglio: vittima dell'accaduto una donna che, dai primi accertamenti, avrebbe sbagliato marcia precipitando in un fossato a bordo della sua auto. La corsa si è poi conclusa contro la recinzione di un'abitazione.

Fortunatamente non è rimasta ferita nell'impatto; il mezzo, invece, ha riportato alcuni danni lievi alla carrozzeria. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.