Fuggono all'alt dei Carabinieri e gettano droga dall'auto: nei guai tre uomini

Obbligo di dimora. È questa la disposizione emessa ieri mattina dal gip, al termine dell'udienza di convalida, nei confronti dei tre marocchini di circa 30 anni, arrestati in flagranza lo scorso venerdì a Cossato, durante i normali servizio di controllo delle forze dell'ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre a bordo di un'auto non si sono fermati all'alt dei Carabinieri e hanno proseguito la loro corsa. I militari li hanno inseguiti per un breve tratto e, poco prima di fermarli, hanno notato che uno strano pacco era stato gettato dal mezzo in corsa. All'interno erano presenti 7 panetti di hashish da un etto l'uno.

Per i tre sono scattate le manette ad opera dei Carabinieri della Stazione di Cossato, in collaborazione con il Norm di Cossato.