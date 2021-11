Biella, auto prende fuoco mentre guida lungo via Lamarmora: giovane scappa in tempo

Stava procedendo lungo via Lamarmora quando all'improvviso ha visto uscire fumo denso dal motore. Mantenendo il sangue freddo, ha avuto la prontezza di accostare nella piazza della Provincia e allontanarsi velocemente dall'auto prima che le fiamme potessero propagarsi.

Momenti di paura questa mattina, 30 novembre, nel centro di Biella per un incendio avvenuto all'interno di un mezzo in corsa: la giovane alla guida, una 22enne, ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. A scatenare il rogo molto probabilmente un cortocircuito. L'auto è stata recuperata con il carro attrezzi.