Addio Dario Luisolo, la Chiavazzese piange la morte del suo storico dirigente

Il mondo del calcio biellese piange la scomparsa di Dario Luisolo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 89 anni.

In queste ore, la società Chiavazzese l'ha ricordato con una nota sui suoi canali officiali: “Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il carissimo Dario Luisolo ci ha lasciati. Dario è stato uno storico dirigente, consigliere e cassiere blucremisi che, insieme a molte altre persone a noi care, ha fondato la nostra società e l'ha 'allevata' come una figlia. Profondamente rattristati, tutta la Società si stringe intorno ai suoi cari e porge le più sentite condoglianze. Ci mancherai Dario con la tua simpatia, forza e tenacia. Ciao Dario, fai buon viaggio e proteggi tutti noi, ed i tuoi cari, da lassù”.

La veglia di preghiera sarà recitata stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di San Quirico, a Chiavazza. Sempre qui, avranno luogo i funerali domani, 1° dicembre, alle 10.