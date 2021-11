Addio Alberto, domani i funerali a Dorzano del 33enne morto sul monopattino a Roppolo

Si svolgeranno domani i funerali di Alberto Cabrio, il 33enne scomparso tragicamente lo scorso 22 novembre, lungo la Provinciale che da Roppolo porta a Viverone.

L'uomo, residente a Dorzano, stava percorrendo l'arteria a bordo del suo monopattino quando, in un tratto poco illuminato, è stato urtato da un'auto in corsa (leggi qui). L'impatto era stato devastante e a nulla erano serviti i soccorsi tempestivi dei sanitari. Immenso il dolore in seno alla comunità e, ai nostri taccuini, il sindaco Sergio Gusulfino aveva confidato il suo ricordo commosso (leggi qui).

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Dorzano alle 20.30 di stasera, 30 novembre. Domani, alle 15.30, avranno luogo le esequie, affidate alle Onoranze Funebri Destefanis, sempre partendo dalla chiesa del paese.