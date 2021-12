Accusa malore alla guida e finisce contro i parapedoni: morto un 68enne

Un'altra tragedia si è consumata nel Biellese. Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo di circa 68 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro i parapedoni, sfiorando di un soffio la vetrina di un negozio.

A causare il sinistro, molto probabilmente, un malore che non gli ha lasciato scampo: il conducente, infatti, è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio, 30 novembre, in via Pettinengo, a Biella. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Non sono ancora note le generalità della vittima. Seguiranno aggiornamenti.