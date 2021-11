Ponderano, dal Comune aiuti al Comprensivo di Gaglianico

Obiettivo è il miglioramento dell'offerta formativa presso le scuole di Ponderano per l'anno scolastico 2021-2022. Per questo motivo, l'amministrazione Locca ha scelto di concedere al comprensivo cui fanno capo le sue scuole rispettivamente 1.200,00 per il progetto “ACHILLE LEGALITA’ destinato a tutti gli ordini scolastici e altrettanti per il progetto “CRESCERE INSIEME”, destinato alla Scuola Secondaria.