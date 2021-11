Tavola rotonda a Cavaglià sui temi ambientali, presenti anche Azzolina e la sottosegretaria Fontana

Venerdì 26 novembre, grande momento di apertura agli amministratori locali, al Movimento Valledora, alle Associazioni: Roma ha chiamato Cavaglià! L' On. Lucia Azzolina con l'On. Ilaria Fontana, sottosegretaria alla transazione ecologica, hanno trattato, di fronte ad una tavola rotonda partecipata, i gravi temi ambientali del nostro territorio che hanno trovato spazio sugli organi di stampa.

“A Cavaglià sono stati portati all'attenzione il progetto dell'inceneritore in Valledora, la discarica di amianto a Salussola, la diga della Valsessera e tanti altri, vagliati uno per uno e spiegati dai sindaci e dalle associazioni presenti – spiegano dal Movimento Valledora - Sono intervenuti i sindaci di Cavaglià, Alice Castello e Mazzè , Legambiente, Giuseppe Ranghino per la LIPU che hanno approfondito i temi ambientali. Il No all'inceneritore è stato netto e il Movimento Valledora ha espresso le proprie perplessità. Due ore intense di confronto, ottima iniziativa da proseguire con l’incontro di altri politici del nostro territorio: noi ci siamo, ci mettiamo la faccia e aspettiamo l'invito di altri esponenti delle amministrazioni locali e non. Vogliamo conoscere le intenzioni dei candidati alla Presidenza della Provincia di Biella sui temi affrontati, che saranno di indirizzo al voto di molti amministratori”.