Protezione Civile, a Biella esercitazione per preparare le squadre logistiche e tensostrutture modulari

Continua l’addestramento dei volontari del Coordinamento Territoriale del Volontariato della Protezione Civile di Biella. Nella seconda decade di novembre 2021 si è tenuta un’esercitazione coordinata da un formatore accreditato per preparare squadre logistiche di Capisquadra e Volontari pronti a realizzare “Tensostrutture Modulari” con rapidità e competenza.

La realizzazione di queste strutture presuppone una squadra formata da un Coordinatore, un Caposquadra e cinque Volontari. Nella stessa mattinata dell’esercitazione si è intervenuti per realizzare, su richiesta dell’A.S.L. di Biella a causa delle sopravvenute condizioni climatiche con abbassamento delle temperature e pioggia di un campo formato da due tende P.M. 88 dotate di illuminazione interna, collegate da un Travel Tunnel e riscaldate mediante cannoni ad aria calda alimentati a gasolio, per dare confortevole riparo alle tante persone in attesa di vaccinazione.

Inoltre è stato allestito un gazebo segreteria per informazioni e prima accoglienza, dotato di illuminazione e riscaldato, per non creare inutile assembramento all’ingresso ed agevolare il lavoro del personale sanitario. La realizzazione di tutto questo è stata possibile in una tempistica di un’ora con una squadra logistico-operativa precedente formata ed addestrata per rapido intervento in ogni situazione calamitosa, composta da un Coordinatore, un Caposquadra e cinque Volontari.