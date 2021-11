Mani amore e...fantasia, torna a Cossato la mostra delle piccole opere d'arte e di artigianato

Torna, con un anno di ritardo, “Mani amore e… fantasia”, la mostra delle piccole opere d'arte e di artigianato delle volontarie dei gruppi di Cossato e Biella del Fondo Edo Tempia. Rinviata nel 2020 a causa della pandemia, l’iniziativa aprirà i battenti domenica 5 dicembre nell’Area Eventi di via Ranzoni a Cossato. Si potrà curiosare tra i banchetti tutti i giorni fino a domenica 12, dalle 15 alle 18,30.

La mostra è diventata nel corso del tempo una tradizione natalizia per le volontarie che mettono in mostra i lavori svolti durante l'anno: si va dai manufatti realizzati dai gruppi di ricamo e cucito ai lavori a maglia, fino ai piccoli gioielli realizzati con la tecnica del puncetto, passando per stencil e riciclo creativo. Le offerte raccolte durante la mostra andranno al Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia, ovvero l'insieme di attività di sostegno che l’associazione mette in campo per i più piccoli, quando un componente della loro famiglia o essi stessi vengono colpiti da un tumore.