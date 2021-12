Inverno 2021, l’Oasi Zegna delle prime volte

Si può godere di natura, spazio, silenzi, panorami, aria aperta, sport anche senza esser per forza esperti.

In Oasi Zegna, anche nella stagione invernale, è possibile cimentarsi – anche per la prima volta – con lo sci nordico, lo sci da fondo (novità 2021 in notturna), le ciaspole (anche sotto la luna piena) e tanto altro. In inverno, attorno a Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna a mt. 1.482 metri con un panorama unico tra Pianura Padana e selvaggia ValSessera, si svolgono le principali attività invernali, pensate anche per chi non si è mai cimentato con sport e attività sulla neve. Bielmonte conta di impianti sciistici e piste per 12 km, locande e rifugi, un palazzetto con pattinaggio sul ghiaccio e 50 Maestri per imparare divertendosi sci e snowboard. Ma è anche escursioni con le ciaspole o con sci d’alpinismo. La sua felice esposizione al sole tutto il giorno, la facilità di accesso da Milano e Torino, gli impianti di risalita tutti all’aperto e un parcheggio proprio sotto le piste garantiscono il massimo del comfort a chi vuole rilassarsi immergendosi in una natura rigenerante.

Le 8 imperdibili dell’inverno a Bielmonte e in Oasi Zegna:

LO SCI PER TUTTI

Bielmonte conta di 11 piste situate tra i 1.200 e i 1.650 metri con un’ottima esposizione e una vista panoramica sulla Pianura Padana e sulla selvaggia ValSessera. Anche gli sciatori slow, quelli che tra una discesa e l’altra non vogliono perdersi una polenta in rifugio, avranno di che gioire: lo sciatore a Bielmonte fugge dalle code per godersi in tutta calma una giornata sulle piste e dedicarsi, poi, ad altre attività. In più le discese facili e soleggiate sono ideali per i bambini. Per loro ci sono 50 maestri a disposizione e un baby park sulla neve con personale dedicato.

Info e contatti:

Scuola Sci Monte Marca Bielmonte: 0152470875 scuolascimontemarcabielmonte.it

Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna: 015744178 scuolascibielmonte.it

IMPIANTI DI RISALITA OPEN AIR Bielmonte è servita da seggiovie, ski-lift e tappeti per la risalita che offrono un’ampia possibilità di scelta su più versanti della montagna. Non ci sono funivie né ovovie: tutto il percorso di salita è all’aria aperta. Webcam e aggiornamenti in tempo reale su: oasizegna.com Info e contatti: Icemont: 015.744102 info@bielmonteneve.it

SCI DI FONDO E SCI DI FONDO SOTTO LE STELLE (NOVITA’ 2021)

Andare per boschi prendendosi tutto il tempo necessario per osservare la natura. Piste battute per 20 km, tracciati che si snodano tra boschi e paesaggi montani d’incredibile bellezza, tra i 1.200 e 1.500 metri di altitudine. Una rete ideale per cimentarsi con le diverse tecniche: si accede dal Bocchetto Sessera, dove il Centro Fondo mette a disposizione una scuola con corsi collettivi e lezioni individuali, spogliatoi, docce, servizi e noleggio sci. Una grande novità per questa stagione: per la prima volta, è possibile percorrere le piste di notte tra i boschi, illuminati dalla luna.

Info e contatti: Ass. Amici del Fondo Bocchetto Sessera: 320.9616218 – amicidelfondo20@gmail.com

IL PARADISO DELLE CIASPOLE

Di giorno o di notte, nel silenzio della selvaggia Valsessera. Esplorare il paesaggio con le racchette da neve ai piedi è un’attività per tutti e consente di entrare in una dimensione lenta e meditativa che si sposa perfettamente con il territorio. Ciaspolando, lontani da tutto, si va alla scoperta degli alpeggi, come la suggestiva Artignaga con le sue tegge, o ci si addentra nella selvaggia Valsessera e si ha tutto il tempo di cogliere i dettagli, i colori e i profumi del paesaggio. Capita, se si è fortunati, di incontrare camosci, volpi o altri “abitanti” dell’Oasi Zegna.

NOVITA’ 2021: Tutti i sabato e domenica mattina, alle 10 al Piazzale 2 di Bielmonte, battesimo delle Ciaspole per neofiti a cura di OverAlp.

Info e contatti: OverAlp: 349.6252576 – overalp@overalp.com

LA CUCINA TRADIZIONALE che sia esperto camminatore o no, i rifugi Monte Marca, Bocchetto Sessera e l’Albergo Bucaneve sono esperienze uniche da vivere in quota. Per raggiungerli non serve uno sforzo, ma una volta arrivati ci si può godere la vista panoramica e i menu del territorio con piatti che esaltano la tradizione locale.

Info e contatti:

Rifugio Monte Marca: 015. 744131 - rifugio@montemarca.it - montemarca.it

Locanda Bocchetto Sessera: 015.744115 - locandabocchettosessera@gmail.com bocchettosessera.it

Albergo Ristorante Bucaneve: 015.744184 - 393.5453705 - bucaneve@oasizegna.com - bucaneve.eu

MOUNTAIN WATCHING, LA VISTA E’ INFINITA

Fermarsi e osservare, godendo della bellezza della natura. All’Oasi Zegna è un’attività che dà molta soddisfazione, perché i luoghi panoramici sono tantissimi. Dalla terrazza dell’albergo Bucaneve di Bielmonte si abbraccia con lo sguardo la distesa della Pianura Padana. Dal Rifugio Monte Marca la vista può spaziare a 360 gradi fino allo spettacolo offerto dal Monte Rosa. Basta salire di poco sui pendii per avere un panorama infinito su molti dei 4.000: le cime della Svizzera, il massiccio del Monte Rosa e tutta la catena delle Alpi che arriva fino al Monviso, riconoscibile per la sua forma a piramide. Con questo skyline conviene aspettare le straordinarie albe e gli indimenticabili tramonti ma anche la suggestiva “ora blu” per chi si sveglia presto la mattina.

LONTANI DALLE FOLLE

Ci sono luoghi nell’Oasi Zegna che proiettano in altre dimensioni: spazi per chi ama un approccio lento e contemplativo della montagna, per chi cerca la natura, per chi ama immergersi nel paesaggio imbiancato e silenzioso alla ricerca di momenti per concentrarsi su sé stessi e sulla bellezza di ciò che ci circonda. Oggi più che mai si è alla ricerca del “niente” che poi è il “tutto”: la Valsessera, il lato selvaggio dell’Oasi Zegna, offre contemplazione, spazi aperti, meditazione, relax. Anche in inverno è possibile passeggiare (meglio con le ciaspole) scegliendo tra le decine di sentieri che proietteranno in una dimensione olistica.

“NATURA SU MISURA” e “UNA STAZIONE PER TE” Anche durante la stagione invernale, il territorio dell’Oasi Zegna offre innumerevoli occasioni per trascorrere giornate immerse nel silenzio e nella meraviglia della natura. Ma come scegliere le iniziative più adatte alle proprie esigenze? Oasi Zegna, attraverso gli operatori del territorio, offre proposte complementari tra loro per vivere esperienze esclusive e su misura. In base alle necessità dei visitatori, si potranno organizzare visite guidate di giorno o di notte con esperti, attività sportive dedicate, esperienze gourmet o percorsi benessere al coperto e all’aperto, fino a “una stazione per te”: gli impianti sciistici e le piste da discesa riservati in esclusiva, per gruppi di amici, ricorrenze speciali o team building aziendali. Grazie alla sua conformazione, alla felice esposizione e all’esperienza dei gestori, la stazione sciistica di Bielmonte è ideale per gare e allenamenti professionistici e non.

Info e contatti: Infoline Oasi Zegna 340.1989593 – info@oasizegna.com