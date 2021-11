Vittoria per Scuola Pallavolo Biellese, squadra indossa mascherina rossa contro violenza donne

Il Palapajetta regala altri 3 punti alla squadra di casa. La Serie C della SPB vince contro Verbania per 3 a 1, sostenuta dal proprio pubblico. Grande prestazione dell'opposto Scardellato, che con 24 punti ha trascinato la sua squadra. "Sono contento della prestazione della squadra - dice Andrea Scardellato-. Manca ancora qualche automatismo, che sicuramente troveremo con gli allenamenti futuri. Riuscire a rimanere vicino alla vetta era importante, sia per la classifica sia per il morale. Adesso pensiamo alla trasferta ad Asti per continuare a vincere."

Oltre alla vittoria, è importante sottolineare il messaggio mandato dalla società per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli atleti sono entrati in campo vestendo una mascherina di colore rosso, un gesto simbolico forte da parte della Scuola Pallavolo Biellese. Inoltre nota di merito a Giacomo Bottigella, classe 2006, chiamato per la prima volta in Serie C. Un giusto riconoscimento per un ragazzo biellese, che è un esempio di come il settore giovanile della SPB stia crescendo di anno in anno.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Altiora 3-1

Parziali: 25-22; 25-23; 18-25; 25-19

SPB: Bertoni 1, Gallo 5, Guala 7, Marchiodi 8, Scardellato 24, Silvestrini 8, Bagnasco 5, Rastello 1, Ricino 4; Libero Vicario. NE: Brusasca, Bottigella.