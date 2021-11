Pallacanestro Vigliano ci prova ma esce sconfitta con Verbania

Sconfitta casalinga per Pallacanestro Vigliano tra le mura amiche: partita a basso ritmo con tanta fisicità, primo quarto tanti errori al tiro e troppe palle perse ma i biellesi rispondono con un buon secondo quarto trovando buone soluzioni.

Terza frazione dove il nervosismo la fa da padrone: 3 espulsioni, 2 per gli ospiti e una per i padroni di casa; da lì, tanti falli fischiati contro e finisce in parità prima degli ultimi 10 minuti. Verbania schiera la zona per l'ultima frazione e il Vigliano non trova la via del canestro.

Pallacanestro Vigliano vs Virtus Verbania 65-70 (6-10 30-25 48-48)

Vigliano: Zordah 0, Brando 2, Varale Rolla 0, Borio 3, Gagliano 3, Fiorindo 16, Perla 9, Galeotti 2, Bottone 19, Bazzani 2, Scagliarat 6, Coghetto 3.

Virtus Verbania: Sisalli 11, Sulas 6, Montani 2, Cazzola 9, Girardi 0, Genga 2, Falcicchio 0, D'Andrea 10, Ialeggio 8, Fanchini 9, Postizzi 13.