Botalla TeamVolley, niente sgambetto alla capolista: 3-0 a favore del Cigliano

Il Botalla TeamVolley non riesce a fare lo sgambetto alla prima della classe. Tra le mura amiche del palasport di Lessona, la formazione di coach Gianluca Cuda nulla ha potuto contro la forte Cigliano: 3-0 il risultato finale. E se da un lato non è da queste partite che bisogna aspettarsi punti in classifica, è altrettanto vero che le giovani biancoblù, per buona parte del secondo set, hanno dimostrato di poter tenere testa alle più quotate avversarie.

Proprio da questo aspetto, legato all'atteggiamento in campo delle sue atlete, parte il commento di coach Cuda a fine gara: «Partita sicuramente molto difficile, visto che affrontavamo la prima in classifica, ma si poteva fare qualcosina in più. Sono soddisfatto del secondo set, in cui le ragazze hanno dimostrato grinta e un buon atteggiamento nei confronti delle avversarie, diminuendo il numero di errori e riuscendo a mettere in difficoltà una squadra che sbaglia pochissimo, quasi nulla. Dopo quel parziale, la nostra partita è andata scemando perché abbiamo mollato gli ormeggi soprattutto dal punto di vista mentale e non siamo più stati in grado di limitare Cigliano. Ecco, costanza ed equilibrio di quel secondo set mi piacerebbe rivederli in tutti i set da qui alla fine della stagione».

«Eravamo consapevoli che fosse una partita difficile ma non abbiamo giocato al massimo - ha dichiarato l'opposto Arianna Vodopi -. La pressione ce l'aveva l'altra squadra e noi avremmo dovuto approfittarne. Dobbiamo lavorare ancora tanto in allenamento per migliorare, sia dal punto di vista tecnico che dell'atteggiamento. Il secondo set poteva essere nostro, ma non abbiamo avuto la testa per portarlo a casa. E per questo ci è rimasto dell'amaro in bocca, ma lavoreremo al massimo in palestra per riuscire a mettere in pratica, nelle prossime partite, ciò che siamo in grado di fare».

BOTALLA TEAMVOLLEY - VOLLEY CIGLIANO 0-3

Parziali: 14-25, 19-25, 17-25

TeamVolley: Lorenzon 4, Allorto, Nanì 2, Scoleri 8, Pelliciari 2, Biasin 5, Perissinotto 7, Vodopi 7, Cena ne, Vioglio ne, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U16: BOTALLA TEAMVOLLEY - VOLLEY ARONA 3-2

Parziali: 25-20, 25-20, 18-25, 20-25, 15-7

TeamVolley: Allorto 6, Tallia 1, Vioglio 11, Cena 4, Scoleri 19, Distefano 9, Nanì 11, Mancini 2, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

U14 ISSA NOVARA - BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 25-16, 22-25, 17-25, 23-25

TeamVolley: Boggiani 10, Gariazzo 20, Scarpa 5, Cestari 4, Nicolo 13, Piletta 7, Bellucci, Sola (L), Lanari ne, Ferraris ne, De Ruvo ne, Paniccia ne, Ghiglia ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa.

La Under 18 Eccellenza ha osservato il turno di riposo.