BFB, l'Under 13 sorride: esordio con vittoria

A completare la settimana da incorniciare del settore giovanile del Basket Femminile Biellese ci pensa anche l'Under 13.Le più piccole di casa BFB (tutte nate nel 2009 e 2010) erano al loro esordio in campionato. Per molte era la prima partita in assoluto. Cacciata subito l'emozione e l'agitazione, le ragazze guidate da Lela Merlo hanno espugnato il Palapiacco di Vercelli contro le pari età, vincendo 61 a 42 nonostante le numerose assenze che hanno permesso di schierare solo nove giocatrici.

"Sono molto contenta" dice la coach biellese "non solo per la vittoria, ma anche perchè le ragazze hanno fatto vedere in campo che hanno acquisito le nozioni che stiamo insegnando durante gli allenamenti. E poi ho visto la mentalità giusta nel rubare palla e partire in contropiede. C'è tanto da lavorare, ma le premesse sono buone e le ragazze potranno crescere molto e togliersi tante soddisfazioni negli anni a venire".

"Non poteva esserci esordio migliore" le fa eco il vicepresidente Giorgio Bertucci "Per diverse ragazze era la prima partita della loro vita cestistica ed iniziare con una vittoria è sicuramente una grande soddisfazione. La soddisfazione è anche di tutta la società per il lavoro svolto dai coach e per l'impegno e i sacrifici delle ragazze e delle famiglie, a cui deve andare il nostro ringraziamento perchè stanno crescendo e plasmando il nostro futuro".