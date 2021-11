Basket Unificato torneo #SpecialBasket: ASAD Biella si porta a casa due vittorie

Questo weekend è iniziato lo Special Basket che è il Torneo di pallacanestro Special Olympics suddiviso in tre concentramenti: Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud. Il Torneo si svolge da Novembre a Maggio e nasce dall’esigenza di dare agli Atleti l’opportunità di confrontarsi, in maniera continuativa, nel corso dell’anno in occasione delle tappe organizzate con cadenza bisettimanale.

La presentazione dell’evento a tutti i Team è stata realizzata in modalità streaming l’11 ottobre scorso e fra le squadre c’è anche quella di ASAD Biella così composta: ATLETI: Luca De Pieri, Simone Perona, Michele Trombetta, Roberto Penzo, Alessio Magazzino, Enrico Cerruti, Vito Perrone, Luca Girardi, Andrea Seffusatti. PARTNER: Silvia Furlan, Simone Palma, Giulio Besutti.

Il coach della squadra, Rosario Pintabona, è molto soddisfatto per la performance della squadra in questo primo appuntamento e dichiara: “Dopo un momento di iniziale tensione dovuto anche al fatto della pausa forzata per pandemia abbiamo giocato due partite veramente ad alti livelli, passaggi precisi, grande concentrazione ed infatti il risultato è arrivato, due vittorie su due, i ragazzi ora sono carichi per i prossimi incontri”.