Proposta di legge contro occupazione abusiva di immobili, Fenoglio: “Tutela casa valore cardine di Forza Italia”

“È stata presentata in Parlamento una proposta di legge contro le occupazioni abusive di immobili e sfratto immediato. Per Forza Italia la difesa della proprietà privata è da sempre un principio fondamentale. Quando si tratta di casa, in una nazione in cui l’83% dei cittadini è proprietario, è un bene che non deve solo essere difeso dall’eccessiva tassazione ma anche da un fenomeno, negli ultimi anni sempre più frequente, quale quello delle occupazioni abusive. Frequentemente le vittime di questi veri e propri 'furti' sono persone che per propri motivi si assentano dall’abitazione, ritrovandosi poi la casa occupata e 'abitata' da sconosciuti . La proposta di Forza Italia è mirata a tutelare anche determinate categorie in cui spesso rientra la persona danneggiata quali disabili, coloro che sono affetti da gravi patologie o over 65. In questi casi verrebbe comminato all’occupante un aumento del terzo della pena intervenendo sull’art. 633 del codice penale riguardante l’invasione di terreni o edifici, nonché una tempestiva liberazione dell’immobile entro le 48 ore successive dalla presentazione di querela da parte del proprietario. La tutela della proprietà resta un valore cardine per il nostro partito”.