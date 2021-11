La tradizione del Natale alla Gastronomia I Sapori del Viale: Sapori e colori che sanno di festa, FOTO

Tra poche settimane ci sarà l’appuntamento con la festa dell’anno più importante, il Natale! Nonostante il periodo complicato, rappresenta un’occasione attesa per stare insieme in famiglia, con i nostri cari, amici e parenti.

La Gastronomia I Sapori del Viale, come da tradizione, propone ai suoi clienti un menù con prodotti e piatti dai sapori e profumi sfiziosi, in cui il buon cibo resta il protagonista durante tutte le feste natalizie.

Anche quest’anno Chef Fulvio insieme a Laura e a tutto lo staff, propongono “il Menù” per le feste e tante idee regalo, con cestini da comporre e creare insieme per rendere ancora più bello il Natale.

Il menù della gastronomia dedicato al Natale è veramente ampio, con proposte per tutti i gusti, dai numerosi antipasti, ai gustosi primi piatti, fino ai saporiti secondi di carne.

È possibile leggere il menù Natalizio, pensato appositamente per i clienti, e prenotare i piatti scelti entro e non oltre il 17 dicembre.

In Italia, ogni regione ha la propria tradizione in cucina; la cultura gastronomica è cresciuta nel corso degli anni ed è in continua evoluzione. È cresciuta l’attenzione per la valorizzazione e la promozione del territorio in cui si vive e dei suoi prodotti, e la gastronomia rappresenta un importante mezzo di comunicazione e di immagine per le regioni italiane, in un sistema che vuole e deve aprirsi al mondo. Oggi si comprende meglio l’importanza della filiera corta, dell’ecosostenibilità e della materia a chilometro zero. La conoscenza della stagionalità dei prodotti, del loro giusto e del corretto impiego durante le varie fasi di produzione e lavorazione, si è estesa. Il cibo non è solo un appuntamento quotidiano ma è benessere, salute, cultura e un’occasione per stare insieme e socializzare.

Alla Gastronomia I Sapori del Viale, in cucina si lavora la materia prima con l’obiettivo di offrire al cliente la scelta di un prodotto finale sano e gustoso nel gusto e accattivante nell’aspetto, senza dimenticare di osservare norme igieniche e di controllo scrupolose per garantire al consumatore la massima sicurezza.

Gastronomia I Sapori del Viale si trova in viale Maccallè 14, a Biella.

Per informazioni: Tel. 015 403075

Pagina Facebook: www.facebook.com/isaporidelviale