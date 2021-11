Stasera al Teatro Erios lo spettacolo Pietà per Icaro

Lunedi 29 novembre, alle 21 sul palco del Teatro Erios di Vigliano Biellese, per la Rassegna interscambi coreografici, la Compagnia Francesca Selva presenta Pietà per Icaro, una libera interpretazione che parte della storia mitologica di Dedalo ed Icaro e va ad esplorare il concetto del labirinto, decodificato come una metafora della società odierna.

Dedalo è stato l'artefice, il costruttore del labirinto, ma non riesce nemmeno lui a trovare la via di uscita. Diventa lui stesso vittima e prigioniero, insieme al figlio Icaro. Il rapporto padre figlio, lo scontro generazionale, apre lo scenario di una perdita sostanziale di quei valori, quei riferimenti anche di coscienza politica e sentimentale, che disorientano il padre, colpevole di non aver avuto la lungimiranza di tutelare il futuro del figlio e delle nuove generazioni.