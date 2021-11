Finisce con l'auto nei campi del Vercellese, conducente in ospedale

Incidente stradale nel vicino Vercellese. Intorno alle 15.30 di oggi, 29 novembre, un'auto è finita fuori dal manto stradale per cause in fase di accertamento. Il fatto si è verificato sulla Provinciale 19, tra gli abitati di Pertengo e Costanzana.

Il conducente è stato affidato alle cure del 118 mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, in seguito rimosso. Sul posto anche i Carabinieri di Desana per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare.