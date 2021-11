Dal Nord Ovest - Precipita con l'auto nella roggia, muore un 40enne

Al volante della sua auto è finito fuori strada poco prima dell'abitato di Casalino, urtando prima il parapetto di un ponticello, poi un palo in cemento della linea elettrica e, infine, precipitando nella roggia sottostante dove la vettura ha terminato la propria corsa capottata.

Incidente mortale domenica, poco prima delle 21 sulla strada provinciale che collega Cameriano a Casalino: a perdere la vita un quarantenne novarese. L'ennesimo incidente avvenuto lungo un tratto di strada non nuovo purtroppo a simili episodi non ha lasciato scampo al conducente: all'arrivo dei Vigili del Fuoco del comando di Novara e dei mezzi del 118 non c'è stato altro da fare che constatare il decesso del conducente.