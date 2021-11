Vigliano piange la morte della storica panettiera Pier Angela Bonsi

Dolore a Vigliano Biellese per la morte di Pier Angela Bonsi: aveva 77 anni. Era una figura storica del commercio locale: per anni, infatti, aveva gestito insieme al marito Gelindo Callegaro la panetteria di via Milano. Nota per le sue qualità umane e professionali, in molti piangono la sua scomparsa.

La veglia di preghiera verrà recitata stasera, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, alle 10 di domani, 30 novembre.